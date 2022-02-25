燦坤去年獲利翻倍EPS 3.93元 擬配息3.54元殖利率近10%

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 受惠調整營運體質有成，去年第四季稅後純益 1.97 億元，季增 64.2%、年增 97%，每股純益 1.19 元；去年全年純益翻倍，來到 6.54 億元，每股賺 3.93 元，創 9 年新高。

燦坤董事會也決議股利分派，每股擬配發 3.54 元現金股利，創近 10 年新高，配發率逾 9 成，以今日收盤價 36.15 元估算，殖利率 9.8%。

燦坤去年營收 227.1 億元，年增 16.21%；毛利率 15.9%，年增 0.31 個百分點；營利率 3.58%，年增 1.41 個百分點；稅後純益 6.54 億元，年增 112%，每股純益 3.93 元。

燦坤去年第四季營運，單季營收 59 億元，季增 5.5%、年增 18%；毛利率 16.3%，季增 0.8 個百分點、年增 0.1 個百分點；營利率 3.9%，季增 1.1 個百分點、年增 1.4 個百分點。

燦坤定調今年為營運加速年，包括調整高階主管職務，將前總經理李經緯改任家電 2C 事業部總經理、原 2C 事業部協理陳柏蒼，則轉至資訊 1C 事業部協理，後續還會有其他營運調整，效益將逐步顯現。

門市拓展方面，燦坤目前全台共有 285 間門市，除了因應商圈變化會關閉部分門市外，今年總店數將突破 300 間，同時加強門市人員服務整體素質，滿足消費者生活各種需求。