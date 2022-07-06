台股破底失守萬四 三大法人賣超116.66億元 外資7天提款640億元

台股今 (6) 日持續探底，失守萬四大關，為主要亞股中最弱，電子族群委靡不振，金融、台塑集團股跌勢逐漸擴大，拖累加權指數終場大跌 363 點，收全場最低 13985 點，創 19 個月來收盤新低。三大法人合計賣超 116.66 億元，外資累計 7 個交易日已從台股提款約 640 億元。

觀察三大法人資金異動情形，外資今天持續賣超 84.23 億元，為連續 7 個交易日賣超，累計提款約 640 億元；投信小幅買超 0.2 億元，為連 9 買；自營商反手賣超 32.6 億元。三大法人合計賣超 116.66 億元。

權王台積電今天再度遭到拋售，股價跌逾 2%，終場收 435 元；晶圓代工二哥聯電也狂挫 4.5%，收 37.15 元，為逾 19 個月來收盤最低點；聯發科、鴻海、廣達、日月光投控、瑞昱、聯詠等均賣壓沉重；矽力 - KY 股票一拆為四，今起暫停交易，大立光雖下挫逾 2%，但仍守住 1700 元關卡，成功奪回股王寶座。

金融股盤中跌勢加重，富邦金、國泰金股價重摔逾 3%，中信金、華南金、元大金、永豐金、開發金等也下挫 2-3%。航運股也無力，貨櫃三雄股價下跌超過 2%，長榮航、裕民等震盪走跌，不過，慧洋 - KY 上半年繳出亮眼成績單，今天股價逆勢漲逾 1%。

台塑集團股今天殺聲隆隆，南亞除息股價重挫逾 8%，終場收 67 元，陷入貼息窘境，台塑也重摔逾 7%，失守 90 元大關，台塑化、台勝科、福懋科等也大跌 3-5%。其他塑化股同步落難，華夏重挫逾 5%，台聚、亞聚、台達化、國喬等均跌逾 3%。

百貨貿易股成為資金避風港，富邦媒強勢攻上漲停，達 751 元，直逼填權息，寶雅 6 月下旬以來股價表現強勁，今天同步亮燈漲停，達 397.5 元，上市百貨貿易類股指數終場上漲約 1.8%。此外，食品股也表現有撐，統一領漲 1.3%，福懋油、泰山、大飲均在盤上表現。