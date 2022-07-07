〈焦點股〉大立光穩坐股王急奔漲停 光學股激情演出

光學元件廠大立光 (3008-TW) 蟄伏一年多，終於重回台股股王寶座，今 (7) 日上演慶祝行情，股價直奔漲停，達 1880 元，並站上半年線，光學股同步歡呼，玉晶光 (3406-TW) 大漲超過 9%，重返 400 元大關，揚明光 (3504-TW)、先進光 (3362-TW)、聯一光 (3441-TW) 盤中也亮燈漲停。

大立光昨天在外資、投信聯手買超下，股價守住 1700 元關卡，今天在大量資金進駐下，強勢攻上漲停板，達 1880 元，創下逾 3 個月新高，站上半年線；光學鏡頭二哥玉晶光同樣激情演出，最高來到 405 元，漲幅 9.46%，收復月線與季線。

其他光學股方面，揚明光一舉衝上漲停價 78.5 元，收復半年線，創波段新高，先進光、聯一光同步亮燈漲停，而亞光、今國光、佳凌等也都大漲逾半根停板，人氣暢旺。

大立光 6 月營收 33.93 億元，為今年次高，月增 7.8%，年增 0.67%，隨著進入市場旺季，客戶拉貨力道估將在 7 月起增強，7 月營收將優於 6 月。

大立光預計 7 月 14 日召開法說會，與台積電 (2330-TW) 同日，除將公布第二季獲利及第三季展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率能否回升、新廠進度以及車用市場布局等四大重點。

天風國際分析師郭明錤指出，蘋果今年高階機型出貨比重將顯著增加，且未來高出貨比重將成常態，主要鏡頭供應商可望受惠，包括 CIS 廠 Sony、鏡頭廠大立光、VCM 與 OIS 供應商阿爾卑斯電氣，以及 CCM 供應商 LG Innotek。

