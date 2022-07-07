〈台股盤前〉恐慌性賣壓還沒完 短線難見落底訊號 大盤下修機率大

台股持續破底，6 日更大跌 363 點失守萬四整數關卡，法人認為，在恐慌性賣壓籠罩下大盤尚未看到落底訊號，靜待下周美國的 CPI(消費者物價指數)，目前還不到低接時機。

沒有最低、只有更低，台股大盤指數自 6 月失守萬五後就一路下探，昨 (6) 日更跌破萬四收場。

法人指出，在美國通膨壓力罩頂下，加上聯準會升息態勢不變，都將促使資金持續撤離股市，台股短線已無法單靠基本面維繫投資信心，短線的跌深反彈恐將是曇花一現。

啟發投顧分析師李永年認為，台股何時可已落底，得看美國通膨何時攻頂回落，以及恐慌性賣壓何時可宣洩完畢，在搭配成交量能放大才有機會看到落底訊號，呼籲投資人短線勿躁進搶短。

面對台股跌跌不休，市場關注國安基金何時進場護盤？但據悉，台股目前雖摜破萬四，但距離 10 年線 11500 點還有一段距離，儘管市場有通膨、升息利空罩頂，但召開臨時委員會討論護盤可能性不高。

至於向來被視為護盤先遣部隊的官股券商，近來面對台股跌勢，態度也相對淡定，7 月以來 4 個交易日僅 2 天買超，且買超金額合計僅 65 億元，市場人士分析，6 日外資賣超不到百億元，官股也買超近 38 億元，並未大舉進場低接。

法人表示，台股這波跌勢主要來自於散戶恐慌性賣壓，預估在美國聯準會利率政策、通膨數據尚未出爐前，先冷靜觀望為佳。