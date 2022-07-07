美股重點新聞摘要2022年07月07日

今日操盤前瞻

Fed 6 月會議紀要

美國上周初領失業金人數

美國 5 月進出口

ECB 6 月會議紀要

IMF 總裁：不排除全球經濟明年衰退的可能性

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周三 (6 日) 表示，全球經濟展望從 4 月以來「明顯變得黯淡」，不排除明年陷入經濟衰退。閱讀全文...

供貨微幅改善 6 月晶片交貨期較前月減少一天至 27 周

在各大產業飽受晶片短缺所擾的一年多後，最新研究顯示，6 月晶片交貨期已較 5 月減少一天至 27 周，供貨情況浮現一絲改善跡象。閱讀全文...

原油跌破 100 美元關卡 高盛：拋售過頭 需求反彈超過供應增長才是問題

高盛分析師表示，本周美國原油價格跌破每桶 100 美元，這樣的拋售力道已太過頭了。閱讀全文...

Fed 會議紀要曝鷹派立場 憂通膨前景惡化、支持大幅升息

美國聯準會（Fed）周三（7 日）公布的 6 月 14 到 15 日的會議紀錄顯示，官員支持在 7 月的會議上升息兩碼（50 個基點）或三碼（75 個基點），強調對抗通膨的必要性，並同意可能需要延長升息周期，防止高通膨變得根深蒂固，即便會導致美國經濟成長放緩。閱讀全文...

美國 6 月 ISM 非製造業指數跌至兩年新低 就業指數萎縮

美國周三（6 日）公布的 6 月 ISM 非製造業指數報 55.3，優於市場預期的 54.3，略低於 5 月的 55.9，雖然該指數仍穩居在 50 的榮枯線之上，但已連三個月下滑，創下自 2020 年 5 月以來新低，主因是就業方面備受挑戰、產能持續受限且訂單減少。閱讀全文...