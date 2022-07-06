〈台股盤後〉電金傳產權值股全面倒地 萬四大關失守

台股今 (6) 日開低走低，投資人信心潰散，電金傳產權值股全面倒地，電子權值股持續下殺，金融股賣壓同樣沉重，台塑四寶等塑化權值股成殺盤重心，午盤後反覆探底，終場大跌 363.69 點，收今日最低點 13985.51 點，創 2020 年 12 月來收盤新低，失守萬四大關，成交值 2466.99 億元。

電子權值股殺聲隆隆，權王台積電開高走低，下跌 2.35%，聯發科、鴻海跌幅都超過 1.5%。廣達大跌超過半根停板，聯詠、台達電、聯電同步重跌逾 4%，欣興、瑞昱也下挫超過 3%。

塑化股遭賣壓摜殺，台塑四寶全面倒地，南亞重挫 8%，台塑大跌逾 7%，台塑化、台化跌幅均超過 2%，華夏也跌逾半根停板，國喬、台達化、亞聚、台聚同挫逾 3%。

金融股也難逃空襲，國泰金、元大金、富邦金、中信金、國票金等多檔個股同步下殺超過 3%。

元宇宙概念股陷入漲多回檔，位速、健策同步摜至跌停價，驊訊、威鋒電子暴跌 9%，亞信、宏達電、九暘跌幅也逾 6%。

法人指出，電子權值股以台積電為首、未再破底，長榮也打出第二隻腳，從電子傳產權值股來看，現階段台股正走入末端跌勢，落底可能性高，在大盤破底前，建議保留現金水位，靜待落底後再進場。

