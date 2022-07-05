〈台塑建電芯廠〉佈局電網級儲能市場 華城大啖低碳商機

台塑集團今 (5) 日宣布成立台塑新智能科技，跨入節能、儲能、新能源與循環再利用四大領域，並規劃加速布局電網級儲能貨櫃市場，重電大廠華城電機 (1519-TW) 為合作夥伴之一，隨著台塑集團擴大相關領域佈局，華城也將扮演要角，拿下更多重電訂單，大啖節能減碳商機。

台塑集團預計斥資超過 160 億元，2027 年前於彰濱工業區建置 5GWh 磷酸鋰鐵 (LFP) 電池芯與模組廠，並將結合翰可能源、華城電機等，加速布局台電 AFC 電網調頻服務、用電大戶及風力發電等領域的電網級儲能貨櫃市場。

台塑集團預計，2022 年底前儲能貨櫃設置容量將可超過 50MW，後續也著手規劃興建 2 座 100MW 電網級超級儲能站。

而華城電機生產變壓器、開關及配電盤等重電設備起家，數十年來深耕相關技術研發，1996 年即打入台塑集團供應鏈，拿下台塑企業麥寮六輕台塑化 (6505-TW) 建廠用變壓器案訂單，雙方合作已超過 25 年時間；台電也是華城一大客戶，除供應變壓器外，近來也切入綠能與電力監控工程。

華城為國內變壓器產品容量最大、電壓最高、台電認證最多的重電廠，以輸配電端電力變壓器為主力，向系統上下端延伸擴展，從傳統的電力設備提供，跨足發電端再生能源、儲能，用電及售電端能源管理、電力交易與電動車充電服務等領域。

華城目前已完成國內最大台南鹽田 150MW 太陽光電案場供電設備與機電系統工程，及國內最大單一系統電池容量 2.964 MW 儲能系統建置，也是國內唯一擁有離岸風電陸域電力系統工程實績及風機塔內設備製造的重電廠。