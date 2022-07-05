2022「臺灣服務業大評鑑」於今 (5) 日舉辦頒獎典禮，玉山銀行榮獲「金牌大賞」銀行業銀牌獎及「最佳客服中心」特別獎 2 項大獎，肯定玉山銀行專業與溫暖的服務，不斷超越顧客的預期，受到專業評鑑的肯定與讚許。

玉山銀行總經理陳茂欽總經理表示，服務，是玉山銀行的核心價值，並以善用科技力量，打造顧客優質體驗為目標。近年因應金融消費者保護及金融友善的趨勢，玉山重視顧客聲音，積極推動公平待客文化，持續建立制度接軌國際，包含導入 NPS 顧客淨推薦率及「ISO10002 客訴品質管理系統」國際認證，優化以顧客為本的金融服務，提升顧客滿意度；自 2021 年開始，更透過外部神秘客機制「用顧客的角度」審視銀行服務是否到位。透過組織設計、流程規劃、外部評鑑、機構認證，建立顧客滿意精進的正向循環，期望以溫度、速度、準度的專業服務，用心圓滿顧客的需求，傳遞品牌的信賴。

評鑑單位動員神秘客聯繫客服中心稽查時發現，玉山客服人員充滿關懷與同理心，對於顧客諮詢的問題，能清楚掌握事件脈絡，用心聆聽顧客的心聲，給予顧客完整、專業且具溫度的服務。

玉山銀行榮獲「臺灣服務業大評鑑」金牌大賞及特別獎，總經理陳茂欽 (左四) 與團隊共同合影。

此外，設置 24 小時高齡服務專線，由專業資深且兼具國台語雙聲道客服人員接聽，提供高齡顧客友善的金融服務。官網所提供的智能客服能精準回應，即時解決顧客常見的問題，例如各項帳務服務、核卡進度查詢及附加權益查詢等，提供顧客簡單又便利的數位自助服務。行動銀行 APP 下載註冊簡易快速，登入方式便利多元，包含帳號密碼以及指紋辨識等，獲頒最佳客服中心特別獎。

玉山追求「服務沒有最好、只有更好」的境界，如同創新管理大師 Tom Peters 曾經說道「一流的服務是偉大的創新，每一種優勢都可能被超越，唯有傲人服務是例外」，玉山銀行將秉持這個信念，從顧客需求出發，持續進行流程改造與優化顧客體驗，以「專業、服務、科技」的理念，致力讓玉山成為顧客心目中優質金融服務首選品牌。