〈進出口統計〉我對東協5月出口首破70億美元 寫歷年新高

根據財政部統計，5 月我對主要出口市場持續成長，但增幅各有差異，其中對東協在電子零組件及油品外銷擴增下，規模值首度突破 70 億美元，創歷年新高、年增幅 24%，而對日本出口值為單月次佳、年增幅 18.3%。

另外，我對美國、歐洲年增幅各有 15.5%、4.7%，至於對中國大陸與香港受電子零組件以外貨品出口縮減影響，僅年增僅 0.8%。

根據財政部統計，對東協出口 73.4 億美元、年增幅 24.0%，其中電子零組件增 8.2 億美元、年增 31.7%、礦產品增 4.1 億美元、年增 93.5%，資通與視聽產品增 1.5 億美元、年增 57.9%。

對美國出口值 62.8 億美元、年增 15.5%，其中資通與視聽產品增 3.3 億美元、年增 18.3%，運輸工具增 2.2 億美元、年增 61.3%，基本金屬及其製品增 1.6 億美元、23.6%，電子零組件增 1.2 億美元、年增 50.1%。

對中國大陸與香港出口 158.1 億美元，較上年同月增 1.2 億美元、年增 0.8%，其中電子零組件增 17.0 億美元、年增 21.5%，而光學器材則減少 4.2 億美元、年減 38.6%，資通與視聽產品減 3.7 億美元、年減 22.5%，塑橡膠及其製品減 2.3 億美元、年減 22.9%，機械減 1.7 億美元、年減 19.4%。

根據統計資料，累計前 5 月出口，以對美國增加 29.9% 最高，對陸港增 12.6% 最低，對東協、歐洲、日本 各增 23.4%、20.1%、19.4%。