7/5盤前提醒：台積電重挫低拖累指數破底、股王將換人做？鴻海營收驚豔，盤勢重點和操作提醒

行情看法：

重申：台股再破低，融資多殺多後，本週可望展開超跌的反彈行情，波段回穩仍看外資和投信動向

觀盤重點：

1. 7/4(一)盤勢：台積電 (2330-TW) 重挫破低跌近 3%，散戶融資持續斷頭，指數震盪走低，終場下跌 126 點，收在 14,217 點，成交量 2,381.9 億元，外資賣超 62.4 億元，投信買超 21.5 億元，融資續減 30.3 億元，櫃買指數 - 1.24%，上市、上櫃再破今年新低，但已試圖尋求回穩，盤後解盤 https://youtu.be/tp5HKnAC4lw

2. 美股盤後：美獨立紀念日，休市一天，台指期貨盤後盤 + 105 點（大仁哥評：市場持續關注經濟數據，美股震盪打底，本週重要數據公告：7/7 Fed 利率會議紀錄、7/8 美非農就業）

3. 千金動向：矽力 - KY(6415-TW)調整面額，股票分割 1 拆 4，台股股王將換人做，今天 7/5 最後交易日，7/13 恢復交易，昨天股價大漲 6.89%，大立光 (3008-TW) 本益比跌到 12 倍後股價打底，股價超越信驊(5274-TW)，也表示市場仍對伺服器產業雜音仍待釐清（大仁哥提醒：(1) 千金股帶動市場人氣，也指引產業方向，(2) 股票分割有利短期題材和交易流動性，但分割後仍要看基本面，例如愛普 *(6531-TW) 2021.10 分割掛牌後先上後下，目前仍然疲弱）

4. 重點營收：鴻海 (2317-TW) 6 月合併營收 5,261.96 億元，月增 5.7%，為歷年最旺的 6 月，推升 Q2 和上半年營收同創新高，並預告本季業績將較去年同期顯著成長，同時調高年度業績展望（大仁哥評：鴻海轉型電動車的營收還沒開出，目前營收成長都是來自於傳統代工為主，仍看好後續轉型之路，只是鴻海比較大隻，股性穩健，不妨可以留意鴻海集團和 MIH 聯盟的中小型受惠股）

5. 重申：短線三大賣壓：外資、投信、融資，台股融資多殺多後，本週可望展開超跌的反彈行情，指數回穩關鍵看外資，觀察電子權值賣壓能否減輕，Q2 投信季底結帳多殺多之後，時序進入 Q3，砍完的部位仍要布局新認養股拉抬績效，等待趨勢成長中小型股拉回守穩超跌買點，也再次提醒盤勢回穩觀察重點為 (1) 賣不下去，(2)轉賣為買。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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