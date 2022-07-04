銀行搶電商促刷商機 推跨平台消費賺高額回饋金

電商平台趁暑假推出「夏殺日」優惠搶客，發卡銀行也加入戰局大撒幣，兆豐銀行 7 月起特別推出為期一個月的夏日網購慶典，開放四大電商跨平台消費皆可合計，卡友最高可賺 3450 元回饋，回饋名額總共 2750 名。

疫情趨使國人改變消費型態，網購模式已然成為全民最愛，根據經濟部調查，去年 (2021) 台灣零售業網路銷售年增率高達 24.5%，總金額達 4303 億元；資策會產業情報研究所最新報告也指出，台灣有 92% 消費者常在綜合型電商平台進行網購，遠超越實體零售網購通路 (35%) 與第三方外送平台 (28%)，各項數據皆顯示台灣人對於 24 小時不受時地限制的網購有多麼熱衷。

為滿足網購族需求，兆豐銀新推出的夏日優惠特地打破過去限制在同一平台消費的作法，開放四大龍頭電商消費皆可合計，只要持兆豐任一信用卡，7 月間在四大平台累積刷滿 6000 元就送 300 元，單筆分期滿 2 萬元升級送 1000 元。

此外，蝦皮購物刷滿 3000 元再送 100 元，7 月 7 日當天在蝦皮商城單筆滿 2000 元輸入折扣碼，還可現折 85 折，最高可折抵 2000 元。

舉例來說，卡友如果在蝦皮商城購買 22000 元的 GUCCI 短夾，除了可使用 85 折券現折 2000 元，還可賺到蝦皮購物滿額贈 100 元，搭配 4 大網購合計滿額贈 1000 元，使用兆豐 e 秒刷鈦金卡又可享國內網購 3% 回饋最多 350 元，總計高達 3450 元就能輕鬆入袋，等於將近用 84 折就能買到名牌皮夾，相當划算。