長痛不如短痛 7成卡友刷卡繳稅選擇一次繳清

本土疫情嚴峻，銀行為爭取卡友青睞紛紛推出刷卡分期繳稅服務，但根據銀行觀察，7 成卡友刷卡繳稅選擇一次繳清，而 3 成選分期付款者中，只有 1% 選擇分期 30 期，75% 則是選分 12 期繳清，顯示卡友繳稅大多採取「長痛不如短痛」策略。

因應疫情影響，財政部連續三年將報稅期限延長為 2 個月，盼能減緩民眾繳稅壓力，銀行也循例推出刷卡分期付款方案向卡友招手，但根據兆豐銀行統計，有高達 7 成的自家卡友選擇一次付清，僅 3 成選擇分期付款。

進一步看這 3 成卡友中，只有 1% 選擇使用 30 期，另有 24% 的人選擇 6 期，而高達 75% 的人則選擇 12 期，可見大部分民眾在分期的喜好上，多數人還是傾向選擇一年內就能還款完成的方案。

調查顯示，考量疫情影響有將近 9 成民眾選擇利用網路報稅，其中 4 成以上民眾因為可獲得優惠而偏好以信用卡做為繳稅工具，也因此造就各家銀行的綜所稅優惠大車拚。

以兆豐銀行為例，今年就推出四大方案，包括：一、全卡不限金額 0.25% 回饋；二、分 12 期 0 利率、滿額最高 30 期；三、新戶辦卡加碼 2% 回饋；四、台灣 Pay 綁卡繳稅最高送千元刷卡金，今年活動一揭露，就吸引單筆稅額高達 4 億元的大戶提前上門調高刷卡額度。

兆豐銀行提醒，持卡人可提早檢視信用卡額度與應繳稅額，建議選擇一次付清者可選擇「臨時調額」，但若是會用到分期付款，就需選擇「永久調額」，申請方式相當簡便，直接透過官網雲端櫃檯或是撥打客服專線就能申請。

兆豐銀行說，只要卡友繳費正常，財力足以支付稅款，銀行都會同意調額。卡友繳完稅款後，若仍覺得帳單負擔太重，包含選擇一次付清的稅款及其他消費也可以再申請帳單分期，減輕還款負擔。