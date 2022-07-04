〈富邦財經論壇〉羅瑋：2023年一經濟狀況 新台幣有機會快速轉強

《彭博》報導，根據巴克萊銀行（Barclays）數據，新台幣兌美元匯率今年以來已貶約 7%，可能會在 9 月底貶至 30.3 元關卡，富邦金 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋表示，若 2023 年全球經濟陷入深度衰退，外資將會把台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。

羅瑋於今日線上舉辦的「2022 富邦財經趨勢論壇年中場」表示，因受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年美元走勢獨強。若 7 月份歐洲央行揭露下半年可能連續升息時，歐元將轉強，美元走勢將小幅滑落。然而，由於日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至 100 以下的可能性並不高。

日圓方面，由於日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，使得日圓一度貶破 135 關卡。如果後續日圓持續走貶逼近 140 時，必須留意日本財務省是否會採取實質性干預動作。

疫情升溫加強封控，加上中美公債利差反轉，外資大量撤離中國債券市場，人民幣自 4 月下旬起快速走貶，瞬間突破 6.4、6.5、6.6、6.7 等多道關卡，預期第三季人民幣將在 6.6-6.8 區間內波動。

也因台美利差擴大，外資賣超撤離，外貿出超縮小、出口商抱持觀望態度，加上民眾購匯需求上升，下半年新台幣可能進一步走貶。然而，若 2023 年全球經濟陷入深度衰退，外資將會如同 2016 和 2020 年一樣，將台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。