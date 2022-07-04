晶技6月營收11.9億元創8個月來新高 Q3將再成長

晶技 (3042-TW) 今 (4) 日公布 6 月營收，為 11.9 億元，創 8 個月來新高，月增 1.37%，年減 9.56%，其中石英元件本業仍較上月成長，第二季營收為 35.14 億元，季增 9.25%，年減 19.05%；上半年營收 67.31 億元，年減 12.4%；晶技估第三季營收將季增 5%。

晶技今年第一季營收 32.17 億元，第二季季增 9.25% 符合公司預期，晶技指出，第三季進入市場需求旺季，營收可望再季增 5%，第四季則可能持平第三季，依此估算，全年本業營收將在目前滿布市場雜音中，較去年成長。

晶技受惠有利的新台幣匯率，5 月單月毛利率走揚到 39.07%，預估第三季毛利率約落在 36-38%，顯示在匯率挹注及產品結構改善下，有助晶技獲利，晶技也加入低軌衛星供應鏈，同樣也可受惠。

第二季以來，3C 電子產品傳出許多雜音，包括非蘋手機銷售遲滯、筆電庫存水位也偏高，晶技指出，包括中國品牌手機廠去年第四季開始即傳出去化庫存，經過 2-3 季調整，預估下半年會有另一波需求產生。

另外，即使筆電庫存偏高，但是晶技仍認為，下半年各廠還會再推新機，晶技看好，下半年美系大廠推新手機，由於是該廠全系列頻率元件供應商，預估旺季效應下，晶技第三季營收可望再季增 5%。

晶技今年石英元件本業前 5 月營收 56.37 億元，毛利率 37.85%，年增 1.24 個百分點，稅前盈餘 14.46 億元，年增 11.73%，每股稅前盈餘 4.67 元，產能利用率為 80-85%。

晶技 2022 年資本支出 9.43 億元，其中在桃園平鎮廠支出的先進半導體製程、綠能、儲能設施等共 4.11 億元，占比最高。