Q3迎投資轉機？瀚亞推薦TOP GUN戰隊投資組合

電影《捍衛戰士（Top Gun）》續集近期熱映，主角在劇情中須面對險峻的內外部情勢，還有個人既有的心魔，新戰隊組成後挑戰不斷，熱血又發人省思。

從投資的角度來看，猶如面對當前通膨高漲、升息緊縮、地緣政治及經濟衰退雜音等諸多變數，第三季市場更為挑戰，如何像主題曲「highway to the danger zone」飛過危險地帶，投資人需要重新組建投資組合，以因應市場震盪與轉機。

瀚亞投資（新加坡）首席投資長馬浩德（Bill Maldonado）表示，美國等成熟市場經濟體處於後景氣循環的過渡期，升息可能使經濟成長陷入衰退，而新興經濟體面臨輸入性通膨挑戰，下半年需留意各國央行鷹派貨幣政策下的經濟變數，應保持靈活的投資策略。

瀚亞投資認為，通膨可望第三季觸頂，市場利空有機會逐步鈍化，亦有機會在波動中尋找轉機標的，提醒投資人針對股債或多元資產可採取以下策略。

【Q3 投資組合戰隊】

資料來源：瀚亞投信，2022／6

股市：定期定額、多元分散

美股

以高成長產業搭配高股息企業，成熟市場搭配新興市場，例如股價跌深至長期買點的美國科技股或美國高股息股。美國企業 2022 及 2023 年的盈餘年增率可達 8% 及 6%，看好修正過後的美國科技股，鑑於庫存修正已為共識，因結構性的利多因素並未改變（如雲端、AI、電動車及自駕車、5G 及物聯網），預料循環性的修正結束後，仍會回到結構性成長軌道；另看好升息環境中的美國高股利成長公司表現。

日股

挾著寬鬆貨幣政策環境、弱勢日圓趨勢，加上企業獲利盈餘好轉、股市本益比長期偏低等條件，有機會持續維持強勢表現。通膨及升息的預期變動，讓市場重新開始重視報酬率及自由現金流，大環境可能有利於價值型股票，正如日股。

印度

總體經濟明顯走出疫情，回到原本新興市場高速成長的趨勢；印度央行為強勁增長下可能的通膨預先做升息動作，市場短空長多，可長期布局。

台股

指數落底時間點可能在第三季中後期，惟目前籌碼相對混亂，建議定期定額方式分批、拉長時間布局。看好長線主流科技股包括：EV 電動車相關、資料中心／高速運算／伺服器族群，及高階半導體如晶圓代工及 ABF 載板等；傳產以汽車零組件、航空族群為主。

債券：信用債雙向配置

瀚亞投資表示，固定收益資產估值較今年初更有吸引力，尤其是美國信用債，美國投資級債，因殖利率上升及利差擴大而增加吸引力，美國投資級債殖利率已超過 4% 以上，非投資等級債更超過 7%，均已來到金融海嘯後的相對高點。依照歷史經驗來看，在目前殖利率水準進場投資，後一年投資報酬分別達到雙位數的報酬收益，長期投資將更有利。

公債殖利率下半年仍有上行壓力，但預期漲勢將不若上半年，信用債利率風險下滑，惟景氣放緩下，需要留意公司債的信用變化；至於非投資等級債的淨利差已處於長期平均以上，足以彌補違約損失。

【瀚亞推薦基金清單】

資料來源：瀚亞投資，2022/6

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