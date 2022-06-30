台股破底失守14900點 外資提款227億元 三大法人賣超229.27億元

台股電子族群今 (30) 日殺聲隆隆，權王台積電重摔 3%，影響大盤約 127 跌點，金融、傳產族群也倒成一片，千金股剩下 7 檔，加權指數最後一盤湧現賣壓，終場狂殺 414 點，收在 14825 點，創 1 年半新低。三大法人合計賣超 229.27 億元，其中外資大砍 227 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資連續 3 個交易日賣超，今天大舉提款 227.94 億元；投信持續擇機進場，加碼買超 17.18 億元，為連五買；自營商賣超 18.55 億元。三大法人合計賣超 229.27 億元。

台股今天三線全面收黑，月線由紅翻黑，累計 6 月蒸發 1982 點；季線連二黑，第二季累計下跌 2867 點；上半年累計下跌 3393 點。

晶圓代工龍頭台積電下探 19 個月新低，終場下挫 3%，收在全場最低 476 元，市值滑落至 12.34 兆元；晶圓代工二哥聯電摜破 40 元關卡，重挫超過 4%，收 39.15 元，同創逾 1 年半新低。

其他電子權值股方面，國巨、南亞科重摔逾半根停板，華碩、台達電、瑞昱、日月光投控等也都遭到空方狙擊，聯發科、鴻海跌幅在 2% 以內，而大立光股價逆勢收漲逾 1%。

航運股除息行情掉漆，陽明填息之路嘎然而止，長榮陷貼息，貨櫃雙雄今天股價重挫 3-5%，但萬海跌勢相對較輕，而慧洋 - KY、四維航、台驊投控、裕民、新興、台航等均賣壓沉重，航空雙雄則表現抗跌，長榮航小漲作收。

千金股方面，股王矽力 - KY 重挫近 5%，收 2395 元，股后信驊大跌逾半根停板，失守 2000 元關卡，收 1900 元，力旺遭打入跌停，收 1035 元，譜瑞 - KY、旭隼、祥碩全面下挫，亞德客 - KY 及 AES-KY 均摔出千金股行列，台股目前剩下七千金。