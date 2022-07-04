權王續下殺 台股跌126點收14217點 再創逾18個月新低

台股歷經上周暴跌後，今 (4) 日反彈無力，權王台積電持續下殺，電子股賣壓仍沉重，雖然航運及部分傳產獲資金點火，加權指數終場仍下跌 126.02 點或 0.88%，收在 14217.06 點，再創逾 18 個月新低，成交值 2318.89 億元。

櫃買指數終場下跌 2.15 點或 1.24%，收在 170.88 點，成交值 525.45 億元。上市櫃成交值合計 2844.34 億元。

台積電 (2330-TW) 近來跌跌不休，今天股價再度破底，挫近 3%，收全場最低 440 元，再創 20 個月新低，市值滑落至 11.4 兆元；晶圓代工二哥聯電力守平盤之上，終場收 38.15 元；國巨今天除息，僅花 3 分鐘即完成填息，終場漲逾 2%；鴻海則陷貼息，一度失守百元關卡，終場收跌約 1%。

千金股展開反彈，股王矽力 - KY(6415-TW) 股票即將一拆為四，今天逆勢勁揚近 7%，終場收 2405 元，大立光成功超車信驊，終場漲 2.66%，收 1735 元，躍居股后，力旺、亞德客 - KY 兩檔高價股同步走揚，一度重回千金股行列，此外，AES-KY 強漲超過 7%，收 978 元。

二極體廠德微 6 月營收 1.98 億元，連四月改寫歷史新高，月增 3.2%，年增 12.15%，不過，今天股價卻被打入跌停，失守 200 元關卡，台半、朋程同步遇壓，重挫 3-4%。此外，導線架大廠順德連吞兩根跌停，面臨百元關卡保衛戰，界霖同樣賣壓重，終場收跌 4.6%。

台股近來頻頻破底，資金積極轉進防禦型股票，電信股今天續獲買盤青睞，其中中華電 (2412-TW) 已獲投信連 12 買，今天再度上漲 2%，最高衝上 128 元，遠傳同步漲逾 2%，亞太電勁揚超過 4%，台灣大也在盤上表現，電信族群相對有撐。

