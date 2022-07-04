〈台股盤中〉台積電再破底拖累 上沖下洗一度跌逾百點

台股今 (4) 日開盤後在平盤上下震盪，電子雙雄台積電、鴻海持續疲弱，金融權值股也遭賣壓襲擊，指數一度跌逾百點、下探至 14213 點，盤面資金湧入邊境解封概念股，及網通、被動元件等族群，預估今日成交量約 2500 億元。

觀察電子權值股表現，台積電股價持續探底，跌幅超過 1%，鴻海跌近 1% 陷入貼息，三雄中僅聯發科受惠網通晶片轉單，逆勢走強。其他電子權值股方面，股王矽力 - KY 大漲 3%，欣興、大立光、聯詠勁揚 2%，聯電、廣達力守盤上。

多檔電金權值股今日展開除息，國巨 3 分鐘填息完封，友達緩步填息，鴻海一度失守百元，與國泰金、世界先進同樣陷入貼息窘境。

邊境解封概念股一片紅通通，觀光族群華園、鳳凰大漲逾半根停板，雲品、易飛網、晶華、遠雄來均上漲逾 3%；航空雙雄也同慶賀，長榮航大漲 5%，華航漲幅也有超過 4.5%。

被動元件族群由國巨開盤 3 分鐘即填息帶動，凱美狂飆超過 7%，信昌電、華新科漲幅都超過 3%，聚鼎、大毅、立隆電、台嘉碩同步走強。

網通族群表現強勢，仲琦 6 月營收創新高，開盤直奔漲停鎖住，領軍族群衝鋒，系通也飆漲 8%，台林大漲半根停板，正文、星通表現也不俗。

法人指出，台股技術面負乖離過大，且自高點下跌 3000 點以上，仍有反彈機會，建議汰弱留強，拉高現金水位，多方操作短打為宜，預估本周指數將在萬四與萬五大關區間震盪。

