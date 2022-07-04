〈台股盤後〉「積」弱不振 大盤再挫126點 尋求萬四支撐

隨著台積電不斷探底，台股今 (4) 日持續下挫逾百點，最低探至 14167 點，尋求萬四支撐，終場在電信、台塑四寶上漲帶動下，跌幅收斂至 126 點或 0.88%，收在 14217.06 點，續創一年半以來的收盤新低，成交量 2319 億元，較昨日收斂。

權值股方面，台積電開低收最低 440 元，慘摔近 3%，失守 450 元大關，鴻海也跌近 1%，面臨百元保衛戰，聯發科則在平盤下附近震盪，市值更遭中華電超車，金控雙雄也同步下挫，僅台塑四寶全面上漲，扮演撐盤要角。

觀察資金流向，電子股成交比重 59%，航運股降至 12%，金融保險、化學生技醫療各 5%、3%，漲跌幅來看，航運跌深反彈，大漲超過 2%，漲幅冠居 19 大類股，電子則續疲，跌幅超過 1%。

盤面焦點方面，元宇宙概念股再度起風，宏達電獲外資首評，目標價 181 元，激勵股價終場亮燈漲停，威盛也強漲逾 8%，其他如光學元件的大立光、揚明光、玉晶光也有 1-3% 的漲幅，族群逆勢上攻。

展望後市，由於現階段通膨維持高檔，美國聯準會也加速升息，全球終端消費市場疲軟，更加深市場對美國經濟衰退的疑慮，預料短期台股反彈不易，仍須謹慎觀察後市變化。