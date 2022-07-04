【Wen姐筆記】「雙資大逃殺」後 內資控盤日 先求收復14500城池

台股上周五上演「雙資大逃殺」，外資砍殺 118.57 億元，上市融資單日又出現大減 102.78 億元，上市融資餘額降至 1964 億元，降至去年 5 月以來新低。今晚美股因美國國慶日休市，今日為內資控盤日，在未見止跌訊號前，投資人進場抄底宜慎! 短線上要求回穩，務必得先收復 14500 點城池。關鍵點位為 14123、14333 與 14653 點。

要避免進入 14000 點城池保衛戰，多方必須守穩 14253 點，14300 點兩端哨站為 14282 與 14313 點，14333 至 14366 點間，將攸關台股短線上北上或南下。14400 點兩端哨站為 14388 與 14426 點，多方如欲展開反攻，收復 14447 至 14500 點城池為第一要務，14500 點兩端哨站為 14486 與 14520 點。多方如欲加速反攻，必須收復 14555 至 14600 點城池，14600 點兩端哨站為 14588 與 14626 點，14653 點如能收復，多方將有機會挑戰 14800 點城池甚至 15000 點。14700 點兩端哨站為 14717 與 14686 點。14747 至 14777 點間，為多方能否反攻 15000 點關鍵。14800 點北端哨站為 14823 點。

但如 14253 點棄守，仍得提防回測 14200 點城池至 14153 點，14200 點兩端哨站為 14182 與 14222 點。棄守 14153 點，就得有進入 14000 點保衛戰的準備。14100 點兩端哨站為 14077 與 14123 點，如再續往 14045 至 14000 點城池回測，14000 點兩端哨站為 14023 與 13977 點。

今日有鴻海與國泰金等重量級權值股除權息，指數蒸發約 49.46 點，台股本波重挫，除了台積電等半導體權值股弱勢外，除權息個股大多數無法填權息，也是使得指數陷入「兩頭燒」的窘境! 總之，解鈴還須繫鈴人，電子與金融傳產各權值股能否挺身而出穩盤，仍將是止跌關鍵! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)