台股資金大逃殺狂挫482點收14343點 單周跌掉960點

台股今 (1) 日響起空襲警報，電子族群殺聲隆隆，權值三王股價狂挫，聯發科市值更失守兆元，航運股也遭到拋售，拖累加權指數跌勢擴大，為亞股中最弱勢，終場大跌 482.65 點或 3.26%，收在 14343.08 點，續創逾一年半新低，成交值放大至 3000.98 億元。台股周線連四黑，累計本周跌掉 960 點。

櫃買指數終場下跌 8.06 點或 4.45%，收在 173.03 點，成交值 691.38 億元。上市櫃成交值合計 3692.36 億元。

權王台積電 (2330-TW) 股價再度破底，終場重摔 4.73%，收 453.5 元，市值跌破 12 兆元，單日蒸發 5834 億元，聯發科 (2454-TW) 也大跌約 6%，市值失守兆元大關，降至 9786 億元，為 2020 年 10 月初以來新低價，鴻海 (2317-TW) 則挫近 3%，市值下滑至 1.47 兆元。

其他主要權值股方面，國巨狂挫逾 8%，瑞昱、聯電、友達、日月光投控、聯詠等也浮現賣壓；貨櫃三雄再度觸礁，大跌超過半根停板；台泥、統一、中華電、遠傳、和泰車等非電權值股仍獲資金點火。

高價股資金流出，股王矽力 - KY 下跌逾 6%，收 2250 元，股后信驊重摔逾 9%，收 1725 元，力旺跌逾半根停板，摔出千金股行列，祥碩、譜瑞 - KY 均震盪走低，台股目前僅剩六千金，此外，世芯 - KY、緯穎、亞德客 - KY、AES-KY 等高價股都全面跳水。

美國記憶體大廠美光 (Micron) 營運展望保守，會計年度第 4 季營收恐下滑 16%，台廠記憶體族群今天股價同步走弱，旺宏、華邦電重挫 7-8%，南亞科收跌 2%，鈺創、晶豪科、群聯、威剛、品安等相關個股同樣賣壓沉重。

PCB 族群全面倒地，其中景碩、金像電、台表科打入跌停，ABF 載板雙雄欣興、南電重挫 6-7%，而華通、台郡、燿華、敬鵬等多檔也大跌超過半根停板。