空中巴士去年交機量年增8% 穩坐龍頭寶座

歐洲航太大廠空中巴士 (Airbus) 週一 (10 日) 公布 2021 年度的交機數量達 611 架，和 2020 年度的 566 架相比增加 8%，連續 3 年穩坐噴射機製造商的龍頭寶座。

目前空中巴士的營運狀況，雖然在小型機的引領之下，已脫離最惡劣的時期，不過和疫情前 2019 年度的交機水準 (863 架) 相比，仍少了 29%。另外受到 Omicron 變種病毒株急遽擴大影響，今後的營運狀況仍難以預料。

空中巴士 2021 年度的訂單在扣除取消等後，數量共有 507 架，比 2020 年度的 268 架出現大幅增長，而剩餘訂單則有 7082 架。

小型噴射客機的 A320 共交機 483 架、引領交機數量成長，比 2020 年度多出 37 架。另一款小型噴射客機 A220 共交機 50 架，增加 12 架。

空中巴士執行長佛喜 (Guillaume Faury) 在聲明中說，仍期待航空需求的持續性成長仍抱持期待。

空巴 12 月為止的 2021 年度財報，將於 2022 年 2 月 17 日出爐。

該公司在 2020 年宣布大規模重組，使股價回到疫情爆發前 2020 年 2 月的 9 成水準，即每股約 118 歐元。然而變種病毒出現和新一代疫苗的研發狀況等，再度讓空中巴士的業績表現壟罩在陰影中。