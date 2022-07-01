台股市值單周蒸發2.8兆元 短線觀察三訊號變化

台股陷入熊市，一周內指數大跌 960.24 點，指數失守萬五關卡，上市公司市值蒸發 2.8 兆元，投信表示，就技術面來看，指數仍處於築底型態，近期仍將維持大幅震盪築底走勢，短線須觀察量能、融資等籌碼面訊號。

台股連日大跌破底，也讓官股券商縮手，相較於 30 日買超近 80 億元，今 (1) 日買超金額大幅腰斬只剩 27 億元，反映在市場不確定氛圍壟罩下，官股券商態度也轉趨保守。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，台股近期快速下跌主要是反應電子業庫存調整和消費需求下滑，加上美國第 1 季 GDP 終值遭到下修，經濟成長動能放緩疑慮再起。

賴正鴻指出，在聯準會持續快速升息、通膨居高不下、能源價格位於相對高檔等狀況仍未改善，使得整體投資信心明顯不足，拖累指數持續改寫今年新低，甚至來到 18 個月低點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，居高不下的通膨壓力，讓聯準會寧可採鷹派升息不惜影響經濟成長，目的在於壓抑通膨，這也讓新興市場資金抽離，而台股也因外資持續流出，部分大型股本周除息影響，也影響大盤點數表現。

周書玄表示，短期內資金將移往必需品類股，而台灣必須型消費類股種類較少，因此法人將資金移到大型龍頭股、低波動的類股，像傳產的食品、餐飲、百貨類的，另外科技類的電信、資訊通訊等也是資金避風港，投資人可以考慮這類低波動的股票。

富蘭克林華美投信認為，台股 7 月仍難脫震盪整理格局，指數仍處於修正階段，過去漲多的科技上游龍頭，可能成為賣出的標的，去年產業表現為上肥下瘦狀況，今年可能相反，建議可從大型龍頭股或低波動、民生必需品、電信事業，解封後實體通路消費增長的美妝通路、高 CP 值餐飲類等消費復甦中尋找標的。

安聯投信台股團隊表示，台股現階段將持續主要反應總體經濟面的不確定性，後續須靜待聯準會是否釋出穩定市場信心的重要訊息，以及通膨是否能有效減緩、美國 10 年期公債殖利率是否能回穩。