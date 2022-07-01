〈陸港盤後〉消化6月財新製造業PMI A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周五（1 日）收盤走低，滬指小跌約 0.3%，投資人消化 6 月財新製造業採購經理人指數（PMI），以及國家主席習近平在香港的發言。

證券時報報導，滬指周五收盤跌 0.32% 至 3,387.64 點，深成指跌 0.28% 至 12,860.36 點，創業板指大跌 1.02% 至 2,781.94 點。兩市成交額合計人民幣（以下皆同）1.0513 兆元，連續第七個交易日破兆。

旅遊、飯店餐飲類股大幅走低，媒體、券商、釀酒、石油、保險等族群齊跌。

香港市場適逢「香港特別行政區成立紀念日」暫停交易，滬深港通南北向也休市。

財新傳媒與 Markit 發布周五發布的報告顯示，中國 6 月財新製造業 PMI 為 51.7，較 5 月高 3.6 個百分點，為 3 月以來首度重回擴張，並且是去年 6 月以來最高紀錄。

此一趨勢與官方製造業 PMI 一致。國家統計局周四公布，6 月製造業 PMI 為 50.2，較 5 月上升 0.6 個百分點，為四個月以來首度重返擴張。

受訪企業反映，中國疫情減緩，客戶需求隨之增強，帶動銷售回升，但整體市況相對疲弱，疫情影響仍在，拖累整體成長腳步。

習近平周五出席香港回歸 25 周年慶典暨新一屆政府就職典禮，並表示目前香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰。

上半年「北向資金」淨流入 717.99 億元，展望下半年，機構普遍看好「北向資金」將加速回流。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊表示，中國經濟復甦力道逐漸明確，政府增強寬鬆力道，宏觀流動性充裕，以及信用成長持續加速，將有助於提振市場信心。隨著 A 股市場回升，場外資金有望回歸，並淨流入。

國盛證券首席策略分析師張峻曉則說，目前外資持股占 A 股的比率不到 5%，顯然低於海外成熟市場。中國作為全球經濟成長關鍵引擎之一，中國資產具備較強長期配置價值，因此外資流入仍處於初期階段。