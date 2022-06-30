〈Q3投資策略〉定時定額看好兩大市場 六利多加持台股反彈可期

日盛投信今 (30) 日舉行第三季投資展望線上記者會指出，上半年全球面臨貨幣緊縮、俄烏戰爭、中國封城及供應斷鏈，停滯性通膨風險升溫，展望第三季，長多標的建議以定時定額布局台股、越股，尤其有六大利多加持，預期台股將醞釀反彈；至於趨勢主軸部分，則看好單筆布局長照 REITs 及目標收益主題基金。

日盛投信投資研究團隊表示，此波通膨為供給面因素所致，但各國央行卻被迫大幅升息，造成實質需求面的萎縮，是否能在短期解決通膨問題仍需觀察，但需求萎縮的利率風險則為市場觀察重點。而在股市循環中，情緒底之後往往伴隨著股市底，再來才會出現業績底，年初至今出現的股市大跌，投資人情緒盪到谷底，此時可以透過主動型基金選擇質優的好公司逢低買進，之後的投資勝率反而是較高的。

日盛投信台股研究團隊指出，受到俄烏戰爭、高通膨，以及中國封控等因素導致全球經濟成長放緩，市場銷量轉為保守態度，部分終端電子產品出貨下修，惟市場已反應此部分利空。然而預期有六大利多挹注，包括 (1) 風險氣氛好轉，而在中國封控最壞情況已過、陸續展開復工；(2) 美國通膨、升息力道趨緩、俄烏戰爭影響漸淡化；(3) 指數修正接近短線滿足點；(4) 台股已見顯著量縮 / 融資退場；(5) 台股即將進入除權息高峰；(6) 市場已反應終端需求下修；上述利多有助台股啟動醞釀反彈行情。

除了台股，日盛投信也看好越股，日盛投信海外研究團隊分析，市場分析師針對越南企業獲利成長前景相當樂觀，2022 全年胡志明指數成份企業獲利預計將達到 29% 的成長水準、不但領先全球，更大幅優於中、印企業，其中越南房地產、零售、出口、銀行等行業可望展現 25% 至 40% 的高度獲利成長，充分反映越南承接中國、晉升為｢世界工廠｣之姿。

越南持續吸引外資進駐，即便 4 月份股市拉回，外資仍持續買超越股，尤其包括眼光獨到的香港首富李嘉誠，4 月亦通過越南在地合作的地產商，會見越南胡志明市市長，籌劃基礎建設、住房、醫療及數位化等投資事宜，顯示越南經濟成長與企業獲利受到法人肯定！若於過去 10 年定時定額投資越南股市、成果亮眼，其中持有三年期平均報酬 40.4% 且正報酬機率更高達 98%。

而在 REITs 產業方面，景氣循環各階段皆有不同引領市場表現的產業，目前正值美國核心通膨年比高於聯準會 (Fed) 預期值 2% 階段，即便下半年通膨可望見頂回落，惟仍將維持高於預期值 2% 一段時期。而根據高盛統計，醫療照護以及不動產 REITs 產業基於其必需消費的剛性需求、轉嫁能力強，往往在高通膨時期具備較大盤更優異的表現機會。

目前長照醫療 REITs 產業基本面強勁，資產負債表健康，近期基於有吸引力的債務資本市場條件下，大多數近期到期的債務已經進行了再融資。儘管市場持續波動，但 2022 年該產業來說可望是落底回溫的初升段，加上價值面尚未恢復疫情前水準，因此第三季仍是投資布局的理想時機。

