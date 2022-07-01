〈台股盤中〉重挫逾400點成亞股最弱 探1年半新低

隨著美股修正下跌，台股今 (1) 日盤勢尚未止穩，7 月開局表現不妙，持續遭逢股匯雙殺壓力，盤中一度重挫超過 400 點，跌幅超過 2.5%，在主要亞股中跌勢最重，至上午 11 點半最低已見到 14420 點，再破 14500 點整數關卡，也創 2021 年以來新低點，光是台積電就貢獻跌點逾 140 點，預估成交值略放大至 2750 億元左右。

法人提醒，全球市場都有需求面緊鎖的壓力，電子股持續面臨庫存調整，壓抑指數探低，目前尚未見到落底反彈契機。

盤勢上，50 大權值股都是壓盤來源，中租 - KY 跌逾 7% 最多，欣興、國巨均跌超過半根停板，友達、聯發科、南電、矽力 - KY 均跌逾 4%，台積電跌 3.5%，瑞昱和力積電跌 3% 上下，聯詠、中信金、豐泰、富邦金、開發金和亞德客 - KY 均跌逾 2%，僅台泥、中華電、統一、遠傳、中鋼等傳產股相對抗跌。

細族群來看，MCU 相關指標中新唐跌停、松翰逼近跌停，盛群跌近 7%；欣興、南電重挫影響下，景碩也跌 7%，同欣電跌 4%。

設計 IP 相關族群中，智原重挫近 9%，創意跌半根停板，世芯 - KY、M31 均跌 4% 上下，力旺跌近 3%。

受投資人關注的航運股也持續修正，華航、長榮航均跌 3% 之上，慧洋 - KY、榮運、台航、四維航、中航和台驊投控均跌逾 2%，貨櫃三雄陽明、長榮和萬海也遭壓在盤下。

整體來看，大盤表現相當弱勢，今日盤中上市櫃有近 1700 檔個股走跌，其中有 10 檔亮燈跌停。

元大投顧指出，由於近期電子庫存調整延燒範圍擴大，使指數繼續探低，市場期待的周 KD 指標正背離反彈行情也沒有形成，反而下探來到超賣區，日 KD 也反轉向下交叉，指數延續 6 月中旬急跌走勢，台股尚未止跌回穩，多殺多壓力依舊存在。