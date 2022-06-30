欣銓龍潭新廠2024年底前完工 創造逾700個工作機會

IC 測試廠欣銓 (3264-TW) 今 (30) 日舉行龍潭廠動土典禮，董事長盧志遠表示，此次將斥資約 220 億元，興建綠建築廠房及辦公樓，預計 2024 年底前完成，滿載生產可創造 700 個以上的工作機會。

欣銓此次預計在 2800 坪的基地上，以綠建築規劃興建地下 2 層連通、地上連棟的一座 8 層廠房，以及一座 7 層的辦公樓，建廠工程投入金額約 22 億元，預計於 2024 年底前完成，至滿載時新增設備投資約 200 億元。

董事長盧志遠表示，欣銓 22 年來以技術、品質、成本、服務、環境保護及企業社會責任等卓越績效，幫助客戶業務發展並獲得客戶肯定，並在該基礎上，持續在國內外投資布局，伴隨客戶追求獲利性成長。

竹科園區管理局局長王永壯也指出，近年受到疫情影響，全球產業版圖產生劇烈變動，在遠距商機、5G、車用電子、高效運算等應用需求大幅成長下，竹科園區憑藉技術優勢，去年營業額達 1.58 兆元，年增 27%，在欣銓進駐龍潭園區後，也可滿足市場龐大需求，進一步壯大我國半導體產業鏈。

欣銓將結合龍潭園區既有的智能車用及影像感測 (CIS) 先進封裝生態聚落，以及自主開發的 CIS 測試技術，與車用電子、資安控制 (Security)、高效能運算 (HPC)、智慧物聯網 (AIoT)、電源管理 (PMIC) 與微控制器 (MCU) 等測試技術與營運實力，營造龍潭園區成為先進半導體供應鏈生態圈。

欣銓今年 5 月才啟用總部的新工一廠第二期廠房，並導入量產，為因應國際級客戶成長、以及國際供應鏈布局發展，今年開始規劃在國內的竹科園區及海外新加坡，分別興建新的測試廠房，迎接半導體業蓬勃發展的趨勢。

欣銓自 1999 年創立迄今已有 12 座廠房投入營運，包括總部位於台灣新竹工業區的 5 座廠房，新加坡、韓國、中國南京各 1 座廠房，以及全資投資的射頻專業測試公司全智科技位於竹科的 4 座廠房。