昱厚三大產品有進展 總座徐悠深出任董座

昱厚生技 (6709-TW) 今 (30) 日召開股東會，公司表示，鼻噴黏膜免疫預防劑新藥年底申請臨床試驗，鼻噴新冠疫苗也在技術上取得突破性進展，並與國外廠商洽談臨床試驗的合作開發，四價鼻噴流感疫苗同樣將在年底提出臨床三期試驗申請(IND)。

昱厚股東會也完成董事改選，會後董事會則推舉總經理徐悠深升任董事長一職，原董事長陳璧榮則續任昱厚董事。

昱厚表示，未來產品開發聚焦二大主軸，一是黏膜免疫調節技術平台搭配疫苗抗原開發鼻噴式疫苗，二是單獨使用黏膜免疫調節劑開發治療或預防上呼吸道感染與過敏新藥，期盼在最快時間內產生收益。

昱厚也透過核心技術平台發展黏膜免疫調節劑，將開發全新的預防性產品「鼻噴黏膜免疫預防劑」，規劃今年底在具新冠肺炎病毒 (SARS-CoV-2) 高暴露性風險的醫療或照護單位進行臨床二、三期試驗。

徐悠深表示，由於新冠病毒變異快，令全世界都不敢鬆懈，有鑑於次世代疫苗開發需要時間，「鼻噴黏膜免疫預防噴劑」將可在疫苗空窗期提供廣泛性、立即性與方便性的保護效果，有助強化整體防疫量能。

治療新冠輕中症感染的鼻噴免疫新藥 AD17002-SC 二期臨床試驗，也已獲得食藥署許可執行，目前由衛服部桃園醫院、林口長庚醫院與市立萬芳醫院進行收案，並與國外廠商洽談臨床試驗的合作開發。

另外，昱厚鼻噴劑型流感疫苗 AD07030 也已經完成臨床二期，預計今年底提出四價鼻噴流感疫苗臨床三期試驗申請 (IND)；而單獨使用黏膜免疫調節劑開發的藥物進度上，治療上呼吸道過敏新藥 AD17002-AI 已完成二期臨床人體試驗，目前規劃後續的臨床試驗中。