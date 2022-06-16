共信-KY動物抗腫瘤新藥啟動田間試驗 最快明年底完成

共信 - KY(6617-TW) 子公司台灣共信醫藥開發的動物用抗腫瘤新藥 GWA101、思沛康注射液 (SUPERCURE Injectable)，獲行政院農委會核准執行田間試驗，預計明年底完成試驗，將提出新藥藥證申請。

共信去年底向行政院農委會植物防疫檢疫局，申請該新藥進行犬隻黑色素瘤田間試驗案，此田間試驗將在台北市長青動物醫院、伊甸動物醫院、新北市中和左岸動物醫院及台中市泡泡動物醫院等，進行 30-50 個案例治療試驗。

共信規劃，試驗完成案例治療後，預計最快 2023 年底完成所有試驗，後續也會向農委會提出 PTS 動物抗癌新藥藥證。

依據美國寵物用品協會公布的調查結果，2017-2018 年美國飼養寵物的家庭多達 8460 萬戶，其中約有 9420 萬隻貓、8970 萬隻狗。另外，2018 年中國大陸寵物行業白皮書也指出，中國約有 7355 萬人養寵物，總計家犬數量達 5058 萬隻、貓則是 4064 萬隻，顯示寵物市場的保健及治療商機龐大。

共信進一步提到，據市場調查公司分析報告指出，2021-2027 年寵物癌症治療市場的年複合成長率超過 10.1%，此外，淋巴瘤、肥大細胞癌、黑色素瘤和肉瘤等癌症不斷增加，更是推動寵物癌症治療市場成長的最重要原因。