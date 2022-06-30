〈台股盤前〉賣壓重重大盤弱勢探前低 保守因應變局

台北股市集中市場 29 日 8 大類股全數收黑，加權指數終場下跌 199.79 點，以 15,240.13 點作收，失守 5 日線，成交量爲 2,434.65 億元，在美股費半導體指數今晨收盤大趺 2.2% 同時，市場專家指出，台股大盤弱勢之下將探前低 15,102 點位。

事實上，在進入除權息旺季及目前市場的融資斷頭賣壓，在籌碼面極為不利，證券分析師黃漢成指出，現階段投資人應嚴控本身持股、現金配置，保守因應盤勢發展。

台股集中市場 29 日電子族群占大盤交易資金比重仍達 48.3％、運輸族群占比 22.6%、生醫族群占比 5.3%，但是值得注意的是貨櫃航運三雄的陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 股價全數收黑，且三者合計成交金額達 487 億元。

就今晨收盤的美股四大指數來看，聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，升息和經濟衰退的擔憂揮之不去，美股收低，能源股賣壓沉重，而美國銀行警告晶片需求疲軟之下，Nvidia、AMD 引領費半指數大跌超過了 2%。其中，台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.82%

美股收盤指數，道瓊指數上漲 82.32 點，或 0.27%，收 31,029.31 點。那斯達克指數下跌 3.65 點，或 0.03%，收在 11177.89 點。標普 500 指數下跌 2.72 點，或 0.07%，收 3818.83 點。費城半導體指數下跌 58.10 點，或 2.20%，收 2583.98 點。

科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.30%；Meta (META-US) 上漲 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.47%。

道瓊成分股互有消長。麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.02%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.43 %；家得寶 (HD-US) 上漲 1.38%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.11%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.97%。

費半成分股普遍走跌。AMD (AMD-US) 下跌 3.45%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.75%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.24%；美光 (MU-US) 下跌 3.18%；德儀 (TXN-US) 跌 0.90%； 高通 (QCOM-US) 下跌 1.04%。

台股 ADR 僅中華電信獨強 。台積電下跌 0.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.82%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。