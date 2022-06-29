台股回測15200點 三大法人賣超139.04億元 外資、自營商同站賣方

台股今 (29) 日開低走低，多檔重量級個股除息陷貼息窘境，電子、航運族群壓盤，金融股也無力，加權指數終場下跌近 200 點，收在 15240 點，再度失守 5 日線。三大法人合計賣超 139.04 億元，外資及自營商同站賣方。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天持續賣超 59.25 億元；投信持續買超 2.54 億元；自營商反手買超 82.2 億元。三大法人合計賣超 139.04 億元。

權王台積電再度摜壓，下挫 1.3%，收 491 元，市值滑落至 12.73 兆元；聯電、國巨、台達電、南亞科等電子權值股賣壓都很重；聯發科獲低接買盤力挺，逆勢上漲逾 1%，收 661 元；日月光投控今天除息交易，每股配發 7 元現金股利，但股價重挫逾 5%，收 79.1 元，陷入貼息。

貨櫃航商長榮盤中最高來到 95.7 元，一度填息近 3 成，不過，午盤過後賣壓出籠，股價翻黑收 89 元；陽明、萬海連袂遭到調節，重挫超過 6%。其他航運股方面，台驊、慧洋、四維航、新興、裕民等賣壓也相當重；航空雙雄則獲資金青睞，逆勢上漲超過 1%。

生技族群再度成為資金避風港，保瑞、和康生、台生材、益得等多檔均亮燈漲停；生技股王藥華藥也一度亮燈漲停，終場收 542 元，改寫新天價；此外，寶齡富錦、美時、北極星藥業 - KY、永昕、太景 * - KY 等生技股也都表現強勢。上櫃生醫類股指數終場大漲逾 3%。