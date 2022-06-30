〈能源盤後〉經濟衰退恐懼猶存 市場獲利了結 原油止步3連漲

儘管過去兩周美國原油供應減少逾 300 萬桶，引發市場對全球庫存緊繃的擔憂，但在經歷 3 日連漲後，原油期貨價格周三 (29 日) 仍收低。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.98 美元或 1.8%，收每桶 109.78 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.72 美元或 1.5%，收每桶 116.26 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.35 美元或 1.2%，收每桶 112.45 美元，此為交易最活躍契約。

7 月交割的汽油期貨價格下跌近 2.8%，收每加侖 3.827 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.9%，收每加侖 4.0367 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1% ，收每百萬 Btu 6.498 美元。

市場推動力

受到強勁的潛在需求和供應緊縮的支撐，原油在周三前已連漲 3 日，Tyche 資本顧問公司的管理成員 Tariq Zahir 將價格回落歸因於近期漲勢後的獲利了結。

分析師表示，中國放寬新冠肺炎防疫措施、對供應緊繃的持續擔憂，以及增產前景受限，這些因素推動先前油價漲勢，但隨著美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行積極收緊貨幣政策以抑制通膨，市場對經濟衰退的恐懼依然存在。

石油輸出國組織 (OPEC) 周三舉行會議，周四 OPEC 與其盟國 (稱 OPEC+) 將舉行更廣泛會議。《華爾街日報》報導稱，OPEC 代表周三會議上僅討論行政事宜。

OPEC + 預計將確認先前已商定的 8 月增產 64.8 萬桶 / 日計畫。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告表示：「然而，正如我們這幾個月所見，有鑑於成員國的閒置產能有限，以及歐盟禁運俄羅斯海運原油的時間點將至，俄羅斯石油產量將下降，OPEC + 不太可能如此大量增產。」

交易者也關注本周在卡達舉行的伊美間接會談，該會議旨在恢復伊朗的核子協議。

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，過去兩周美國原油供應量下降，總計超過 300 萬桶，不包括戰略石油儲備 (SPR) 中的石油。

截至 6 月 17 日當週的數據顯示，原油供應量自前一周的 4.187 億桶下降至 4.183 億桶，隱含當周減少約 40 萬桶。EIA 因系統問題而延遲發布該數據。

截至 6 月 24 日當週的數據顯示，原油供應量減少 280 萬桶，降至 4.156 億桶。 汽油和蒸餾油供應量均增加 260 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (6/24 止) 原油供應量減少 50 萬桶、汽油供應量減少 87.5 萬桶、蒸餾油供應量減少 52.5 萬桶。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「煉油利潤率的增加反映出需求，倘若需求高，就會讓煉油廠增加運作。當然，問題是我們的煉油能力仍然有限，全球石油供應太低，我們仍然面臨大西洋熱帶天氣的風險，這恐對全球石油市場造成更大的破壞。」

EIA 數據顯示，上周 SPR 原油庫存減少 700 萬桶，至 4.979 億桶，同時俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的庫存小幅下降 70 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，SPR 現在低於 5 億桶，為 1986 年以來首見。然而，美國石油產量增加至 1210 萬桶 / 日，為 2020 年 4 月以降最高位。

美國石油組織 (API) 周二稍晚公布，上周 (6/24 止) 美國原油供應量減少 380 萬桶。

Tyche Capital 的 Zahir 表示，總體而言，原油最近幾天開始走高，能源市場可能有上行風險。

他指出，中國放寬防疫措施後，石油獲得近期動力，「我們同時也進入大西洋颶風季節，且近日報導稱沙烏地阿拉伯幾乎沒有立即發動的能力。」