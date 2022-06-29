〈台廠搶車用商機〉鴻海：二大平台能相輔相成

鴻海 (2317-TW) 系統晶片設計中心副總經理劉錦動今 (29) 日出席 Auto IC Master 車用晶片指南發表會，他表示，Auto IC Master 是連結 IC 供應，而 MIH 連盟是建立模組化、標準化，未來二大平台可以相輔相成。

劉錦勳表示，過去兩年，車用 IC 緊缺對供應鏈、車廠都很辛苦，嚴重到車廠必須停止生產線，因此 OEM 廠思維開始調整，在傳統供應鏈上，除了加強既有的 Tier 1、Tier 2 合作，也會跨企業合作，甚至自己開發晶片，對台灣 IC 業者而言都是新的機會，更能抓住新能源車發展的契機。

劉錦動認為，Auto IC Master 倡議可以成為一個協助 IC 商、OEM 廠溝通的平台，而鴻海推動的電動車平台 MIH 聯盟，成立的目標在於建立開放標準生態鏈、建立汽車供應鏈，並掌握出海口優勢，未來雙方可以相甫相成。

從車用半導體的結構來看，劉錦勳說明，從底層的 MCU、ECU，到上層的 SoC，像是自駕系統、智能網關等，隨著未來智慧駕駛應用會越來越豐富，台灣產業上下游串聯，在國際電動車市場將會有更高能見度。

以鴻海來看，劉錦勳指出，集團會針對特別應用做優化，電動車架構持續演進，很多車用 IC 都是客製化，鴻海也有旗下自駕車需求，除了自用，也會供應給其他車廠，重點就是要便宜和能夠快速上市。