〈晶技法說〉首季為谷底 全年將較去年成長 毛利率守住36%

晶技 (3042-TW) 第一季營收 32.17 億元，預估將是今年營收谷底，晶技今 (29) 日出席券商線上法說會時指出，第二季營收估將較首季成長 8-10%，第三季進入旺季，可望再季增 5%，第四季則可能與第三季營收持平，依此估算，全年本業營收將在目前滿布市場雜音中較去年成長。

晶技受惠有利的新台幣匯率，5 月單月毛利率走揚到 39.07%，晶技預估第三季毛利率約落在 36-38%，顯示在匯率挹注及產品結構改善下，讓晶技對獲利更信心，晶技也加入低軌衛星的供應鏈，同樣也有新挹注效果。

晶技第一季毛利率 37.28%，季 0.76%，年增 1.13 個百分點，稅後純益為 6.7 億元，季減 2.33%，年增 6.09%，每股純益達 2.16 元。

第二季以來，3C 電子產品傳出包括非蘋手機銷售遲滯、筆電庫存水位也偏高，晶技指出，包括中國品牌手機廠去年第四季開始即傳出開始去化庫存，經過 2-3 季調整，預估下半年會有另一波需求產生，另外，即使筆電庫存偏高，但是晶技也相信，下半年還會再推新機。

晶技看好，下半年美系大廠推出新手機，由於是該廠全系列頻率元件供應商，預估旺季效應下，第三季營收可望再季增 5%。

晶技今年石英本業前 5 月營收 56.37 億元，毛利率 37.85%，年增 1.24 個百分點，稅前盈餘 14.46 億元，年增 11.73%，每股稅前盈餘 4.67 元，產能利用率為 80-85%。

晶技 2022 年資本支出 9.43 億元，其中在桃園平鎮廠支出的先進半導體製程、綠能、儲能設施等共 4.11 億元，占比最高。