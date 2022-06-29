桃機單日旅運量破萬人次 2年來首見

隨著各國疫苗覆蓋率提升，跨國旅行逐漸重啟，台灣檢疫政策也同步鬆綁，桃園機場公司今 (29) 日表示，根據航班運量人數預報系統顯示，單日旅運量達到 10047 人次，是 2020 年 4 月以來首度破萬，顯見機場營運逐漸揮別疫情陰霾。

桃園國際機場今年 1 至 5 月旅客運量逾 53 萬人次，較去年同期成長 37.7%，年增率連續 4 個月正成長。

桃機公司表示，這 2 年多來，COVID-19 疫情重創營運，但桃機把握時機加速推動跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送系統等各項空陸側工程及設施整建，期待隨著邊境管制逐漸放寬，能以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優異的服務品質。

桃機自 6 月 15 日恢復轉機作業及開放入境旅客親友接送，截至昨 (28) 日，平均每日轉機人數 549 人，單日最高超過 1150 人；親友接送比例佔入境旅客約 28%，且呈上升趨勢，各項措施執行良好順暢。

桃機公司表示，因應尖離峰時段旅客密度的差異，將持續依入境旅客變化滾動調整防疫車隊調度，並視現場排隊狀況開設防疫計程車第二上客處，以優化排隊候車動線與加速旅客輸運。

面對邊境逐步開放，桃機公司強調，除提升防疫車隊量能外，也將配合旅客通關需求，機動調整機場相關動線規劃及增派人力，希望在兼顧防疫前提下，提供旅客安全、便捷、快速的通關與機場服務。