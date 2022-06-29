〈晶技法說〉強攻車用市場有成 訂單已看到今年Q4

包含特斯拉 (TSLA-US) 、中國及歐美燃油車廠都積極推新產品，推升汽車電子化趨勢向上，晶技 (3042-TW) 今 (29) 日出席券商法說會時指出，擴大汽車應用頻率元件產能並積極開拓市場漸獲成效，上半年營收比重 13%，隨著今年寧波車用產品擴充後，每月產能達 6000 萬顆，訂單已看到第四季。

就晶技頻率元件產品應用別來看，車用毛利率達 45%，晶技透過廣達 (2384-TW)、緯創 (3231-TW) 等 EMS 廠打入美系電動車供應鏈，也進入鴻海 (2317-TW) 等積極發展電動車的科技廠。

晶技指出，全力拓展車用產品銷售，除打進美系電動車廠供應鏈，也獲歐系 Tier 1 汽車電子廠納入，成為供應鏈成員之一，以目前晶技車用產品出貨來看，已取得在全球車用頻率元件市場 8-9% 的市占率。

晶技車用營收比重 2021 年為 7%，今年第一季提高到 13%，預估第二季將維持此比重。

晶技在寧波的車用頻率元件專用生產線，完成擴充後，每月產能由 5000 萬顆提升為 6000 萬顆，晶技目前第三季的訂單接滿，也看到第四季的訂單。

晶技新成立的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能將擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地，首期投資建廠金額規劃 6.13 億元，預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 1.8 億顆。

晶創科技設立目的即爲強攻汽車應用市場，晶技指出，晶創將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，看好電動車頻率元件用量將達 100 -150 顆，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。