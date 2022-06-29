〈陸港盤後〉市場樂觀氛圍消散 A股三大指數大跌

中國 A 股三大指數周三（28 日）收盤齊跌，跌幅均超過 1%，滬指 3,400 關卡失守，中國政府周二宣布入境者隔離時間砍半，才一天市場樂觀氛圍就消散。

證券時報報導，滬指周三收盤重挫 1.4% 至 3,361.52 點，深成指重摔 2.2% 至 12,696.5 點；深成指驟跌 2.53% 至 2,768.61 點。

兩市成交額合計人民幣（以下皆同）1.3162 兆元，「北向資金」淨流出 16.83 億元。

汽車、鋰礦、光電等類股大幅走低，有色、化工、電力、煤炭、鋼鐵等景氣循環股下跌，券商、釀酒族群亦走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.88%，恒生科技指數重挫 3.27%。

中國政府周二發布第九版「新型冠狀病毒肺炎防控方案」，宣布密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14 天集中隔離醫學觀察 + 7 天居家健康監測」，調整為「7 天集中隔離醫學觀察 + 3 天居家健康監測」，激勵市場信心大振，但才一天樂觀氛圍就消退。

中國官媒央視周二報導，國務院總理李克強周一視察民政部、人力資源社會保障部，指示要繼續落實各項政策，推動經濟回歸正常軌道，以發展促就業、以就業保民生，儘快壓低失業率。儘管李克強做出這番宣示，但市場仍不領情。

渤海證券表示，美國聯準會（Fed）加快升息腳步，不僅牽制中國貨幣政策空間，也影響資金流入預期。不過，整體而言，在 A 股本益比仍低的背景下，資金仍會持續流入，未來隨漲幅逐漸擴大，滬指將呈震盪緩漲格局。