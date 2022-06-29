A股再迎外資活水 中國、香港ETF互聯互通 7/4上路

中國證監會與香港證監會周二（28 日）發布聯合公告，指數股票型基金（ETF）互聯互通定下周一正式上路，首批 ETF 共 91 檔，象徵 A 股再迎外資活水。

最新公告顯示，兩地合資格投資人將能跨境投資對方市場的 ETF，首批納入 ETF 通的合格標的共 91 檔，中國投資人透過南向「滬港通」和「深港通」，分別可買到 4 檔港股 ETF，香港投資者經由北向滬深股通，可買到 83 檔 A 股 ETF。

公告顯示，兩地監管機關在 ETF 互聯互通準備工作上通力合作，目前已確定業務規則、操作方案、監管安排及技術系統。

中國證監會、香港證監會在 5 月底發布聯合公告，宣布原則上同意兩地交易所將 ETF 納入互聯互通機制，並公開徵求意見，而徵求意見截止日期為 6 月 10 日

近年來，中國證監會有序推動兩地金融市場和基礎設施互聯互通，分別於 2014 年 11 月 17 日和 2016 年 12 月 5 日推出「滬港通」、「深港通」機制，開創跨境投資新模式。

七年多來，兩地投資人「南來北往」，資金流動龐大。截至 5 月底，滬深股通資金合計淨流入約人民幣（以下皆同）1.6334 兆元，港股通資金合計淨流入約 2.0098 兆元。此番兩地將 ETF 納入互聯互通機制，進一步引導長線資金進入市場。

招商證券表示，ETF 納入互聯互通，增加外資可投資品種，並提高投資便利性，將為 ETF 市場帶來增量資金，有利於提升 ETF 流動性和交易活躍度。

從中長期來看，外資投資人民幣金融資產，是人民幣國際化進程的力量之一，而 ETF 納入互聯互通，有望進一步提高人民幣資產對外資的吸引力，有助於人民幣國際化。