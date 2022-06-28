入境人員隔離時間砍半 中國防疫政策史上最大調整

中國政府周二（28 日）宣布，入境人員隔離時間從「14+7」調整為「7+3」，為中國防疫政策歷來最大調整。

中國政府發布周二第九版「新型冠狀病毒肺炎防控方案」，宣布密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14 天集中隔離醫學觀察 + 7 天居家健康監測」，調整為「7 天集中隔離醫學觀察 + 3 天居家健康監測」。

這意味著入境人員集中隔離時間縮短一半，居家健康監測時間也砍半。此前第一財經就曾報導，時序進入 6 月後，多座城市悄然縮短入境人員集中隔離時間。

國家衛生健康委新聞發言人米鋒會上表示，新版方案全面落實「外防輸入、內防反彈」總策略，以及「動態清零」總方針，並非「放鬆防控」，目標是更加科學精準。

廣州雪球財富常務董事李昌民說：「這是（北京）釋出經濟第一的信號，是重要經濟跡象。」

民航業界人士林智傑說，新版方案進一步縮短入境隔離時間，為旅客帶來更多便利性，提振國際航空市場，讓隔離旅館能服務更多入境旅客。

值得注意的是，新版防控政策並非一味鬆綁，在縮短入境隔離時間之際，政府增加重點人員核酸檢測次數。

根據第九版的規定，與入境人員、物品、環境直接接觸的人員，核酸檢測頻率調整為每天一次，對人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的從業人員，核酸檢測次數調整為每周兩次。

與此同時，北京與上海市政府周二均表示，周一本土零確診，為這兩座一線大城自 2 月 19 日以來首度同步通報「嘉玲回來了」。國家衛健委的數據顯示，全中國僅通報 22 例新增病例。