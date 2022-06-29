人力派遣案牽連拖累 望隼遭檢調搜索

望隼科技 (4771-TW) 公告，調查局至公司搜索調查，據悉該事件，應與年初烏干達學生 C 君控訴中州科技大學，透過人力仲介 A 公司安排學生到工廠工作相關，該案望隼及其他接受人力派遣單位僅係依檢調單位要求，配合提供相關派遣資料，以助檢調釐清案情。

望隼專注軟式隱形眼鏡研發設計製造，近年因產線開出、市場擴張得宜，生產旺季人力吃緊，曾與另一間 B 人力派遣公司簽約，且上述 C 君未曾到職望隼，且人力仲介 A 公司，亦未曾與望隼往來。

望隼強調，公司給薪，不論是派遣人員或是正職人員，皆完全依據勞基法之相關規定辦理。此次僅是配合檢調釐清中州科大前述案件.

望隼今年受到中國封城，消費市場及物流混亂所致，3-4 月間營收受影響，所幸 5 月回復正常、呈現上揚趨勢，且日本出貨暢旺，補上中國封城影響。

望隼今年底月產能目標將達 3000 萬片，年成長 20%，其中大陸將達 1300 萬、台灣將達 1700 萬片。產品線方面，今年將取證抗藍光產品線，延續抗藍光在日本的銷售熱潮，矽水膠預期台灣今年下半年取證、上市，中國方面則可在明年取證、上市，日本及美國預計 2024 年取證，屆時新產品、新客戶齊發，營運展望樂觀。