中國A股反彈將持續一段時間 估值處於極端水準

「中國第一經濟師」、安信證券首席經濟學家高善文表示，A 股本輪反彈將持續一段時間，估值處於最為極端的水準，且中國可望在未來兩三年內跨過高所得國家門檻。

高善文周二（28 日）在安信證券中期策略會上說，目前 A 股估值水準不高，仍處於反彈進程，且將維持一段較長時間，原因包括經濟基本面因素逐步好轉，銀行積極核貸、流動性改善、政府「穩增長」政策持續發力、利空因素不再惡化。

他表示，從估值表現來看，A 股市場各大指數均已跌至一個極其罕見的水準，絕大多數類股股價淨值比估值的歷史分位都在 10% 以內。

在交易層面，A 股市場對一系列利空因素已完全鈍化，對一些明顯的超預期利空因素，已不再做出反應。

在流動性方面，對照歷史情況，A 股這一輪下跌最顯著的特點，是在流動性未出現明顯緊縮。他說：「年初以來流動性環境基本穩定，甚至可能還有一些小幅放鬆。」

高善文並表示，中國離高所得國家門檻僅一步之遙。去年中國的人均收入為 12,550 美元，儘管世界銀行仍未公布 2021 年高所得國家門檻修正值，但根據相同標準和方法，去年門檻約為 13,083 美元。

換句話說，去年中國的人均收入與世界銀行的門檻只差 4%。高善文說：「我們可以完全有把握說，在不太遠的將來，中國跨過世界銀行的高收入門檻，正式成為高收入國家，應該沒有什麽懸念。」