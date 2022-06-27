中國下半年A股展望 有望重現「慢牛行情」

展望下半年 A 股，券商認為，中國經濟成長動能增強，外部風險壓力緩解，A 股本益比已處於歷史偏低水準，具備中期投資價值，有望重現「慢牛行情」。

國際金融報報導，中信證券首席策略師秦培景認為，烏克蘭危機和美元緊縮對 A 股影響最大的時點已過，疫情防控持續鬆綁，未來經濟發展和疫情防控將更協調，一攬子「穩增長」政策形成合力，提升經濟基本面改善預期，A 股有望重現「慢牛行情」。

4 月 25 日，上證指數跌破 3,000 點，次日收盤跌破 2,900 點，引發市場關注。4 月 27 日，A 股開啟反攻，上證指數大漲逾 2.49%，創業板指數漲逾 5%。經過一段時間調整後，目前上證指數已重新站上 3,300 點關卡，周一（27 日）盤中漲 0.96% 至 3,381.97 點。

中金公司策略分析師、董事總經理劉剛在討論下半年 A 股展望時，談到「穩」而後「進」的思路。劉剛說：「中國市場本益比已經處於歷史區間偏低水準，市場已具備中線價值。短線市場反彈，下半年市場內外部環境仍可能面臨一定挑戰，上行空間需更多積極催化劑支持。在此背景下，反彈後先求『穩』，而後伺機求『進』。」

國泰君安證券表示，經濟預期上修，上證指數運行區間上移，股市下跌便是加碼良機。政府持續加碼「穩增長」政策，且疫情衝擊逐步消退，基本面預期最悲觀時刻已過。

中銀證券則說：「今年下半年，A 股市場有望走出『U 型底』，反轉向上的確定性較高，很可能不會出現殺跌風險。投資人可選取中周期景氣度較高、短周期景氣度回暖的行業個股進行配置，這或許是下半年投資致勝的關鍵。」