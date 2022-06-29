〈台股盤前〉美股四大指數震盪收黑 台股面臨5日線保衛戰

台股昨 (28) 日受電子股壓盤下，終場大跌百點，險守 5 日線，美股四大指數昨日也開高走低收黑，台指期夜盤同步挫逾百點，凸顯整體經濟不確定性仍高，通膨壓力、經濟衰退隱憂仍持續籠罩市場，台股今 (29) 日恐隨美股走弱，面臨 5 日線保衛戰。

觀察美股四大指數走勢，隨著經濟數據公布，加上市場傳出蘋果自研 5G 晶片可能失敗後，四大指數終場全數收黑，道瓊大跌逾 490 點，那斯達克、標普 500、費城半導體跌幅則皆超過 2%，台積電、聯電、日月光投控等台股 ADR 也都在盤下震盪。

盤面焦點方面，矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 宣布將在美國德州建 12 吋新廠，董事長徐秀蘭說明選定德州建廠的考量，包括補助、就近供應、水電穩定等三大因素，並透露已取得至少 8 成當地客戶長約，不會有設備折舊壓力。

為加速太陽光電建置，經濟部能源局正式拍板，今年下半年躉購費率將維持上半年，業界看好，此舉有助太陽能系統加速在今年底前完工，將有助裝置容量目標增長，並拉抬模組出貨量，包含聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪、安集等都可望受惠。

宏達電 (2498-TW) 首款支援元宇宙的手機 Desire 22 pro 正式亮相，新機主打輕鬆進入元宇宙 VIVERSE，定價也較親民，建議售價為 11990 元，公司目標銷量超越上一代 Desire 21，並在同價位銷量最佳。

另一方面，中興電 (1513-TW) 昨日召開股東會也釋出利多，董事長江義福表示，目前產能滿載，可望一路滿到 2025 年，訂單能見度更已達 2030 年，今年營收、獲利將雙位數成長，看好 2025 年前營運都將持續向上。