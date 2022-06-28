電金傳欲振乏力 台股跌108點收15439點 險守5日線

美股周一全面收黑，台股今 (28) 日也震盪走跌，電子權值股殺聲隆隆，聯發科領跌 IC 設計股，金融、傳產股欲振乏力，不過，陽明領軍航運股逆勢走揚，加權指數終場下挫 108.09 點或 0.7%，收在 15439.92 點，驚險守住 5 日線，成交值 2332.84 億元。

櫃買指數終場下跌 3.44 點或 1.8%，收在 187.91 點，成交值 555.97 億元。上市櫃成交值合計 2888.81 億元。

台積電今天一路在平盤附近拉鋸，沒能站穩 500 元關卡，終場小跌以 497.5 元作收；聯發科跌勢止不住，今天狂挫 4%，收 651 元，創 20 個月新低；其他電子權值股方面，國巨、瑞昱、聯詠、日月光投控、聯電等賣壓都相當沉重。

IC 設計股今天承壓，創惟打入跌停板，智原、聚積、新唐、通嘉、九暘等約重挫 4-6%。此外，ABF 載板三雄全面走低，南電失守 300 元關卡，跌幅超過 7%，欣興、景碩也重摔 4-5%。

貨櫃三雄昨天強攻漲停後，陽明今天持續邁向填息之路，上漲 6.5%，收 91.7 元，長榮盤中湧現棄息賣壓，一度回測百元關卡，但午盤後仍有低接買盤力挺，終場收平盤，萬海同樣持平作收。上市運輸類股指數終場上漲 0.91%，為盤面多頭指標。

高價股方面，股王矽力 - KY 今天表現有撐，逆勢上漲近 6%，終場以 2670 元作收，股后信驊、大立光同步走揚，不過，力旺、譜瑞 - KY 分別重挫 6%、4%，亞德客 - KY 及 AES-KY 下挫 1-2%，力守千元關卡，台股終場維持九千金格局。