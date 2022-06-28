台股退守15400點 外資反手砍百億 三大法人土洋對作賣超38.78億元

台股今 (28) 日開低走低，電子權值股賣壓沉重，聯發科下探 20 個月新低，金融、傳產股也欲振乏力，加權指數一度跌至 15375 點，終場跌勢收斂，下挫 108 點，收在 15439 點，險守 5 日線，內外資對作，共計賣超 38.78 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天反手賣超 105.99 億元；投信則買超 10.69 億元；自營商加碼買超 56.42 億元。三大法人呈現土洋對作，合計賣超 38.78 億元。

權王台積電今天一路在平盤附近拉鋸，沒能站穩 500 元關卡，終場小跌以 497.5 元作收；聯發科跌勢止不住，今天狂挫 4%，收 651 元，創 20 個月新低；其他電子權值股方面，國巨、瑞昱、聯詠、日月光投控、聯電等賣壓都相當沉重。

貨櫃三雄方面，陽明今天持續邁向填息之路，上漲 6.5%，收 91.7 元，長榮盤中湧現棄息賣壓，一度回測百元關卡，但午盤後仍有低接買盤力挺，終場收平盤，萬海同樣持平作收。上市運輸類股指數終場上漲 0.91%，仍為盤面多頭指標。

經濟部拍板，電價平均調漲 8.4%，高壓及特高壓等工業用戶平均漲幅達 15% 最多，帶動節能、儲能、創能「三能概念股」吸引買盤目光，今天股價逆勢走揚，包括亞力、永冠 - KY、康舒等多檔，均獲資金點火，太陽能股太極則逆勢大漲 4.7%。

資金再度轉進生技族群，寶齡富錦強攻漲停，北極星藥業 - KY、國光生、佰研、和康生等股價表現強勢，而益得早盤亮燈漲停後，隨即摜壓挫逾 5%。