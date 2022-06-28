〈電價調漲〉用電大戶調漲15% 電電公會：建議應分階段進行

經濟部電價審議委員會昨 (27) 日拍板電價調漲，其中，高壓及特高壓用電大戶將一口調漲 15%，對此，電電公會今 (28) 日表示，面對美聯準會升息、股市重挫、全球通膨現況，導致國內企業獲利下降，在此時針對用電大戶漲價，對企業經營雪上加霜，為避免衝擊過大，建議政府可分階段調漲。

電電公會表示，國內電價凍漲多年，累積到今年反應，總要面對現實，但應分階段調漲，以避免過大衝擊，且用電大戶帶動就業、產業發展、地方財政收入，因此這次對用電大戶一口氣調漲 15%，對企業而言是較大負擔，呼籲若能逐步調整，廠商才有較足夠時間因應。

電電公會也補充，企業界更重視供電品質，舉例去年 513、517 或是今年 303 停電事件，造成全國近 8 成工業區受波及，不論半導體、光電、石化、鋼鐵等工業生產全面受影響，突然的停電造成生產線產品不良率提高，業界損失恐達上百億元。

台灣 ICT 產業出口產值占整體出口額約 60.15%，電電公會表示，身為 ICT 會員家數最多的公會，且用電大戶也多集中在半導體等電子業廠商，在現今面臨疫情、通膨、地緣政治等挑戰下，公會尊重政府政策，但仍呼籲政府應有配套措施，鼓勵產業界加強儲能系統建置誘因、發展汽電共生或多元發電，共同面對全球能源轉型議題。