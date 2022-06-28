〈百貨迎復甦〉環球購物上半年業績增2成 將大改裝衝刺下半年

冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心今 (28) 日指出，國內疫情趨緩，來客明顯回升，上半年業績仍較去年同期有近 20% 的成長，看好暑期消費動能並積極衝刺下半年，近期啟動改裝， 6-8 月共要導入 20 家娛樂休閒和餐飲新櫃品牌，預計將帶動改裝區域業績成長達 30-50%。

環球購物指出，為提升親子共享體驗，並帶來更多家庭客和年輕客群，桃園 A19 繼日前引進全台百貨最大攀岩館，將再次領先全台百貨同業，首度在百貨商場中導入專業滑雪場「iSKI 滑雪俱樂部」，於 7 月 17 日起試營運。

同時，因應健康生活已成為日常，也將開出 BEREST 彼翼健康智品桃園首店，打造為包括 BH 歐洲健身器材、精選健康家電複合式店型。

而新北中和店將首度全面改裝原三樓親子樂園、玩具區近千坪空間，新增親子烘焙、創意手作區等，品牌數也從 5 家增加為 12 家。

對於車站型店點，Global Mall 南港車站、桃園 A8 和屏東市均鎖定餐飲改裝。

環球購物指出，近來疫情趨緩，來客人潮已明顯回升，上半年業績仍有近 20% 的成長，近期啟動大改裝，不同於上半年以防疫家電、運動健身商品和療癒香氛為主題，看準下半年消費者將更注重體消費體驗，以娛樂、美食聚餐需求更熱絡，因此，改裝主軸為動態、親子手作和異國美食。