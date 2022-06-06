遠百轉投資HAPPY GO啟動轉型

隨著疫情推動新零售加速發展，遠百 (2903-TW) 轉投資 HAPPY GO 鼎鼎聯合行銷今 (6) 日宣布，為創造新一波成長動能，將轉型並致力發展成數據整合行銷 (MarTech) 服務業的領導者，未來將打造數據、行銷、數位三大平台，以快速提升數據和線上線下整合的競爭力。

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO 近幾年發展出點 / 金 / 券 (點數、HAPPY GO Pay、電子優惠票券) 的全方位行銷服務，有效提升會員的黏著度和忠誠度，並成為協助遠東集團打造高價值顧客生態圈的重要策略。

而 HAPPY GO 去年起更嘗試以商圈經營切入服務，讓消費者在商圈內的跨店點多次消費可獲得額外獎勵，成效頗佳，因此，接下來將規畫在全台各大商圈推動，用點數帶動零售、電信、金融、餐飲和影城等各領域的合作夥伴於在地商圈發展。

目前 HAPPY GO 擁有超過 1000 萬名會員，HAPPY GO 統計，其中使用 HAPPY GO Pay 的消費者，交易金額是使用實體卡的近 4 倍，顯示高貢獻度的顧客數位化程度普遍較高，未來 HAPPY GO Pay 將以進一步推展至年輕、年長等各族群的消費者，做為下一階段目標。

梁錦琳不諱言，數位浪潮興起，顧客的選擇變多，維持忠誠度也更加不易，HAPPY GO 轉型為數據整合行銷服務，首要關鍵在建立數據平台，藉此即時了解消費者喜好，機動性展開行銷規劃。

其次，HAPPY GO 將布建行銷平台，整合數據分析資料，以客製化的方式即時提供精準行銷，針對不同客群以不同管道投放不同的訊息，完整線上線下虛實整合服務。