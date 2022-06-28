〈焦點股〉電價上漲 三能概念股行情熱

經濟部拍板，電價平均調漲 8.4%，高壓及特高壓等工業用戶平均漲幅達 15% 最多，帶動節能、儲能、創能「三能概念股」今 (28) 日股價逆勢走揚，包括亞力 (1514-TW)、永冠 - KY (1589-TW)、康舒 (6282-TW)、太極 (4934-TW) 等，均獲資金點火。

電價審議委員會昨 (27) 日召開臨時會，由於國際燃料價格居高不下，造成台電營運壓力，經濟部宣布，今年 7 至 9 月平均電價將調漲 8.4%，住宅 1000 度以下、小商店及低壓用電等不調整，不過，高壓及特高壓的產業用電大戶，將調漲 15%，考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等 6 類高壓用戶將不調漲。

夏季用電高峰將至，全台連日用電量逼近 4000 萬瓩，太陽能廠商訂單能見度再度拉長，價格易漲難跌，可望回歸賣方市場。太極今天獲買盤青睞，強勢大漲逾半根停板，最高來到 35.5 元，安集、鑫科、碩禾及國碩也都在盤上表現。

風電族群吸引資金進駐，亞力、大亞、永冠 - KY、中興電、士電等股價同步走揚，上緯投控早盤一度漲逾 3%，但隨著大盤賣壓出籠，股價隨之翻黑挫逾 4%，風電相關個股互有漲跌。

康舒近年積極布局電源、新能源市場，成果逐漸顯現，董事長許介立強調，未來將在太陽能及儲能領域有更多投資，朝向電源服務廠發展。康舒今天今天股價重回 30 元之上，一度衝上 30.9 元，漲幅 3.7%，收復季線，並創逾 2 個月新高。

中興電受惠台電斥資千億元預算的十年強化電網韌性計畫，推升 GIS 需求大增，目前產能滿載，可望一路滿到 2025 年，訂單能見度已達 2030 年，今年營收、獲利將雙位數成長，2025 年前營運持續向上。