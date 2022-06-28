【產業研究報告】航運股接下來該何去何從？

「航運」因為疫情需求大增，前一波投資航運股的，人人幾乎都是航海王。慶龍老師也順勢帶龍家軍成員，買進長榮，當時 166、153、144 三次賣點，幫助大家創造財富且避開風險，但賣點越來越低，足見航運股近期已由強轉弱，長榮 6/23 甚至跌破百元大關，昨天 (27) 日，陽明除息所以強攻漲停，也帶動長榮表現，慶龍老師的結論，貨櫃三雄，有彈上來要懂得賣。

拜登在 16 日簽署美國 2022 年海運改革法案 (OSRA)，是 1998 年以來最大改革，主要加強對跨國航運業者監管，海運公司和貨櫃場業者，向進出口商加收留滯費與貨櫃延滯費，等等…，希望藉由限制這些加收的特別費，來抑制居高不下的海運成本。

聯邦海事委員會的主席馬菲表示，貨櫃場被當成貨櫃存放處，因為倉儲空間被壓縮，業者必須合理徵收這些費用，讓空間能被更好運用，而不是一昧浪費並且增加成本。這樣的政策內容，勢必也對航運類股帶來影響。

觀察近期貨櫃三雄股價表現，慶龍老師相信受傷的一定很多。股價下跌不是代表公司不好，長榮在 6/22 跟滬東中華造船，簽字交付全球最大 24000TEU 超大型集裝箱船，隨著新船加入推升長榮全球貨櫃輪市場排名衝高，成為營收成長新動能，長榮現階段運力，全球排名是第六名。

但投資要面面俱到，慶龍老師常說，不管你是以什麼形式投身股市，資金永遠只有一套，一定要做最大化的運用，該動作就要迅速果斷，現階段如果有比航運類股還要有成長動能的，資金就要適度變換，時序將進入下半年，第三季旺季行情跟第四季作帳行情，你現在就要開始做好卡位。關注我的社群、FB、LINE、YOUTUBE，你可以隨時跟我對時對價，支持我的很感謝，想跟上的更歡迎。

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